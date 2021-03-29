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На слуху: появилось новое видео тяжелобольной Александры Яковлевой

Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: появилось новое видео тяжелобольной Александры Яковлевой
Фото: Кадр из фильма «Чародеи»Кадр из фильма «Чародеи»

Появилось новое видео тяжелобольной Александры Яковлевой

Кадр из видео
Последние четыре года актриса Александра Яковлева борется со страшным диагнозом — врачи выявили у нее рак груди на последней стадии. Сейчас актриса проходит курсы химиотерапии.

Названа самая привлекательная звезда старше 40 лет

Актрису и певицу Дженнифер Лопес назвали самой привлекательной знаменитостью в возрасте за 40 лет. Соответствующий опрос был проведен на сайте сервиса по поиску клиник эстетической медицины Glowday.

Наташа Королева рассказала, почему рассталась с Николаевым

@koroleva__star
В эфире передачи Андрея Малахова Королева объяснила, что ее отношения с Николаевым изначально складывалась «не как у всех». Дело в том, что они познакомились, когда ей было всего16 лет, и композитор, по началу, не воспринимал юную девушку всерьез.

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86-летняя актриса Наталья Фатеева долгое время пытается восстановить здоровье после перенесенной инфекции, но вернуться к подвижному образу жизни у звезды не выходит.

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На протяжении долгого времени актриса Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью. Родственники артистки тщательно оберегают ее покой и не комментируют состояние актрисы.
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