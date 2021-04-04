Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

На слуху: в Сети заподозрили Заворотнюк в обмане

Диана Товсепова
2 часа назад
"Рамблер" собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: в Сети заподозрили Заворотнюк в обмане
Фото: @a_zavorotnyuk@a_zavorotnyuk

«Пытается уйти от долгов»: Заворотнюк заподозрили в обмане

@a_zavorotnyuk
Актриса Анастасия Заворотнюк давно пропала с телеэкранов, виной тому — рак головного мозга. Именно этим страшным заболеванием, по данным родных светской львицы, она больна. Но далеко не все верят в правдивость их слов. На этот счет высказалась скандальный блогер Лена Миро.
Автор блога уверена, что в этой истории что-то нечисто. Миро призналась, что ее поражает отсутствие кадров больной Заворотнюк в Сети.
"Вот не верю я в то, что за все месяцы болезни, в существовании которой я уже давно и сильно сомневаюсь, не выискалось ни одной мелкой душонки, тайком щёлкнувшей на айфон Заворотнюк. Так не бывает", — высказалась блогер.

Бузова ответила на нападки бывшего мужа

@buzova86
Телеведущая Ольга Бузова ответила на нападки бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Спортсмен обвинил ее в чрезмерном пиаре своей личной жизни.
В одном из последних интервью звезда заявила, что не видит искренности в отношениях Дмитрия Тарасова и ее нынешней жены Анастасии Костенко. По мнению светской львицы, ее экс-супруг видит в других отражение своих проблем.
@maxgalkinru
71-летняя Алла Пугачева не перестает удивлять поклонников своим внешним видом.
На этот раз Примадонна появилась в черном мини-платье и темных колготках. Поверх платья звезда надела удлиненный жакет, а на ногах у нее красовались лакированные туфли.
Звёзды,Анастасия Костенко,Лена Миро,Анастасия Заворотнюк,Алла Пугачева,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители