На слуху: в Сети заподозрили Заворотнюк в обмане

"Рамблер" собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: @a_zavorotnyuk @a_zavorotnyuk

@a_zavorotnyuk

Актриса Анастасия Заворотнюк давно пропала с телеэкранов, виной тому — рак головного мозга. Именно этим страшным заболеванием, по данным родных светской львицы, она больна. Но далеко не все верят в правдивость их слов. На этот счет высказалась скандальный блогер Лена Миро

Автор блога уверена, что в этой истории что-то нечисто. Миро призналась, что ее поражает отсутствие кадров больной Заворотнюк в Сети.

"Вот не верю я в то, что за все месяцы болезни, в существовании которой я уже давно и сильно сомневаюсь, не выискалось ни одной мелкой душонки, тайком щёлкнувшей на айфон Заворотнюк. Так не бывает", — высказалась блогер.

@buzova86

В одном из последних интервью звезда заявила, что не видит искренности в отношениях Дмитрия Тарасова и ее нынешней жены Анастасии Костенко . По мнению светской львицы, ее экс-супруг видит в других отражение своих проблем.

@maxgalkinru

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