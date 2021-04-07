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На слуху: Белый отказался считать Волю и Ревву своими друзьями

Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Белый отказался считать Волю и Ревву своими друзьями
Фото: Кадр из передачиКадр из передачи

Руслан Белый отказался считать Волю и Ревву своими друзьями

Кадр из передачи
По словам Белого, уже более 10 лет он увлекается лыжами и мечтает найти людей, с которыми мог бы вместе заниматься. Его увлечения разделяют Павел Воля и Александр Ревва, но друзьями их назвать трудно.

Бородина попала в больницу после выстрела в театре

@borodylia
Ксения Бородина попала в больницу после посещения постановки, в которой по сценарию прозвучал выстрел. Ведущая испугалась и почувствовала боли в груди.

«Пролежни на ногах, не могу ходить»: Алисе Аршавиной стало хуже

@arshavina_alisia__mb
Бывшая жена футболиста борется с аутоиммунным заболеванием. И единственная отдушина в ее сложившейся ситуации — это комментарии неравнодушных людей.

Бузова ответила Собчак после скандала на премии «Жара»

@buzova86
Премия «Жара» обернулась для Бузовой неприятностями. Ведущая Ксения Собчак постоянно спрашивала про ее отношения с Давой. В итоге Бузова, убежала за кулисы в слезах.

Асмус показала фото, «когда была толстой»

@asmuskristina
Актриса Кристина Асмус ответила на вопросы поклонников в Stories Instagram и рассекретила свой нынешний рост и вес. 32-летняя звезда «Интернов», по ее словам, весит 44-45 килограммов, а ее рост составляет 164 сантиметра. Но так было не всегда.
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