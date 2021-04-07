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На слуху: Белый отказался считать Волю и Ревву своими друзьями
Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
Кадр из передачи
Кадр из передачи
Руслан Белый отказался считать Волю и Ревву своими друзьями
Кадр из передачи
По словам Белого, уже более 10 лет он увлекается лыжами и мечтает найти людей, с которыми мог бы вместе заниматься. Его увлечения разделяют
Павел Воля
и
Александр Ревва
, но друзьями их назвать трудно.
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Бородина попала в больницу после выстрела в театре
@borodylia
Ксения Бородина
попала в больницу после посещения постановки, в которой по сценарию прозвучал выстрел. Ведущая испугалась и почувствовала боли в груди.
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«Пролежни на ногах, не могу ходить»: Алисе Аршавиной стало хуже
@arshavina_alisia__mb
Бывшая жена футболиста борется с аутоиммунным заболеванием. И единственная отдушина в ее сложившейся ситуации — это комментарии неравнодушных людей.
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Бузова ответила Собчак после скандала на премии «Жара»
@buzova86
Премия «Жара» обернулась для Бузовой неприятностями. Ведущая
Ксения Собчак
постоянно спрашивала про ее отношения с Давой. В итоге Бузова, убежала за кулисы в слезах.
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Асмус показала фото, «когда была толстой»
@asmuskristina
Актриса
Кристина Асмус
ответила на вопросы поклонников в Stories Instagram и рассекретила свой нынешний рост и вес. 32-летняя звезда «Интернов», по ее словам, весит 44-45 килограммов, а ее рост составляет 164 сантиметра. Но так было не всегда.
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Ксения Бородина
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Ксения Собчак
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