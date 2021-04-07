На слуху: Белый отказался считать Волю и Ревву своими друзьями

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Бывшая жена футболиста борется с аутоиммунным заболеванием. И единственная отдушина в ее сложившейся ситуации — это комментарии неравнодушных людей.