На слуху: Долина развелась с мужем

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Леонид Агутин откровенно рассказал об отношениях с Анжеликой Варум и о том, как она прощала ему измены. Об этом он рассказал в YouTube-шоу "А поговорить?".

В 2011 году Агутина поймали за поцелуями с другой женщиной. Тогда общественность была уверена, что Агутина и Варум ждет развод, но этого не случилось.

Прилучный и Муцениеце пережили скандальный развод, после чего актер начал новые отношения с Мирославой Карпович . Актер рассказал, что слухи о его плохих отношениях с экс-супругой сильно преувеличены. Он также отметил, что за год до развода супруги уже не жили вместе.

@nadyameiher

Еще одна экс-солистка ВИА "Гры" высказалась после того, как продюсера Константина Меладзе обвинили в домогательствах. Надежда Грановская вступилась за своего коллегу. Об этом сообщает "Пятый канал".

«Влезать в чью-то голову, в чье-то воображение. У каждого оно разное, а у нас, артистов, оно вообще бурное. Я ее (Полякову) знаю очень плохо. Мы не дружны, у нас нет близких отношений. Поэтому я не имею права о ней что-то говорить»,

— заявила Грановская.

кадр из передачи

Звезда шоу «Пацанки» и ведущую программы «Ревизорро» Ксению Милас отстранили от эфиров после новости о поножовщине. Об этом сообщил гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия . Его слова передает Super.

Он заявил, что в шоке от произошедшего и ждет официальной информации о случившемся.

@larisa.dolina.official