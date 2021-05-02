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На слуху: Долина развелась с мужем

Катерина Саломе
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Долина развелась с мужем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Агутин рассказал, как изменял Варум

Леонид Агутин откровенно рассказал об отношениях с Анжеликой Варум и о том, как она прощала ему измены. Об этом он рассказал в YouTube-шоу "А поговорить?".
В 2011 году Агутина поймали за поцелуями с другой женщиной. Тогда общественность была уверена, что Агутина и Варум ждет развод, но этого не случилось.

Прилучный высказался об отношениях с Муцениеце после развода

Актер Павел Прилучный рассказал об отношениях со своей бывшей супругой Агатой Муцениеце после развода. Об этом сообщает журнал "ОК!".
Прилучный и Муцениеце пережили скандальный развод, после чего актер начал новые отношения с Мирославой Карпович. Актер рассказал, что слухи о его плохих отношениях с экс-супругой сильно преувеличены. Он также отметил, что за год до развода супруги уже не жили вместе.

Грановская вступилась за Меладзе после обвинений

@nadyameiher
Еще одна экс-солистка ВИА "Гры" высказалась после того, как продюсера Константина Меладзе обвинили в домогательствах. Надежда Грановская вступилась за своего коллегу. Об этом сообщает "Пятый канал".
«Влезать в чью-то голову, в чье-то воображение. У каждого оно разное, а у нас, артистов, оно вообще бурное. Я ее (Полякову) знаю очень плохо. Мы не дружны, у нас нет близких отношений. Поэтому я не имею права о ней что-то говорить»,
— заявила Грановская.

Звезду «Ревизорро» отстранили от участия в съемках из-за поножовщины

кадр из передачи
Звезда шоу «Пацанки» и ведущую программы «Ревизорро» Ксению Милас отстранили от эфиров после новости о поножовщине. Об этом сообщил гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия. Его слова передает Super.
Он заявил, что в шоке от произошедшего и ждет официальной информации о случившемся.

Долина развелась с мужем

@larisa.dolina.official
Певица Лариса Долина подтвердила свой развод с третьим мужем Ильей Спицыным. Об этом сообщает "Собеседник".
Сообщается о том, что слухи о разводе Долиной с супругом ходили давно, но она их никак не комментировала. Теперь артистка подтвердила, что развелась с мужем после 20 лет брака.
Звёзды,Илья Спицын,Николай Картозия,Надежда Грановская,Агата Муцениеце,Мирослава Карпович,Лариса Долина,Анжелика Варум,Константин Меладзе,Павел Прилучный,Леонид Агутин,РИА Новости,
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