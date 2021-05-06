На слуху: директор Моргенштерна высказался о его уходе в армию

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: @morgen_shtern @morgen_shtern

Вчера, 5 мая, стало известно, что телеведущую Ольгу Бузову экстренно госпитализировали. Светской львице сделали операцию, других подробностей случившегося не было.

Сегодня вечером исполнительница впервые вышла на связь. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала видео из больничной палаты. Видно, что Ольге очень сложно говорить, ее клонит в сон после общего наркоза.

@danaborisova_official

На днях стало известно, что 13-летняя дочь Даны Борисовой Полина Аксенова попала в больницу. На теле девочки обнаружено множество порезов, которые она наносила сама себе. Дана Борисова рассказала, что могло стать причиной произошедшего и как дочь чувствует себя в данный момент в беседе с Teleprogramma.pro.

"Она изрезана вся. Это не просто две-три царапины. Это полностью руки, ноги — от бедер до ступней. Грудь вся. И живот чуть поменьше. Поэтому она ходит в балахонах. Стесняется того, что начудила",

- сказала Дана.

teleprogramma.pro

Лера Кудрявцева знакома многим зрителям, так как больше 20 лет работает на телевидении. На ее глазах выросли многие артисты. При этом она не часто появляется на светских раутах, редко хвастается нарядами и предпочитает жить скромно в загородном доме с мужем Игорем Макаровым . С молодым хоккеистом они поженились восемь лет назад. Теперь у них подрастает двухлетняя дочка Мария. Со стороны пара выглядит счастливой.

Примечательно, что Лера многое знает о жизни других звезд. У нее есть возможность брать интервью и задавать практически любимые вопросы селебрити, выведывая их тайны. Но сама она редко говорит о себе и семье.

@vladtopalovofficial

Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав несколько фотографий и видеороликов из больничной палаты. В одном из роликов он похвалил больничный кисель.

@morgen_shtern

Популярный российский исполнитель Моргенштерн не принимает заявок на проведение новых концертов. Об этом СМИ сообщил концертный директор музыканта Владимир. Комментарий он дал в ответ на вопрос о том, не забрали ли знаменитость в армию.

«Пока по мероприятиям мы не берем никакие новые заявки. Пока все так. Другие комментарии никакие не готов давать вам. Пока все на стопе»,