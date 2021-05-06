Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

На слуху: директор Моргенштерна высказался о его уходе в армию

Катерина Саломе
38 минут назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: директор Моргенштерна высказался о его уходе в армию
Фото: @morgen_shtern@morgen_shtern

Впервые после операции Бузова вышла на связь

Вчера, 5 мая, стало известно, что телеведущую Ольгу Бузову экстренно госпитализировали. Светской львице сделали операцию, других подробностей случившегося не было.
Сегодня вечером исполнительница впервые вышла на связь. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала видео из больничной палаты. Видно, что Ольге очень сложно говорить, ее клонит в сон после общего наркоза.

Дана Борисова раскрыла причину порезов на теле дочери

@danaborisova_official
На днях стало известно, что 13-летняя дочь Даны Борисовой Полина Аксенова попала в больницу. На теле девочки обнаружено множество порезов, которые она наносила сама себе. Дана Борисова рассказала, что могло стать причиной произошедшего и как дочь чувствует себя в данный момент в беседе с Teleprogramma.pro.
"Она изрезана вся. Это не просто две-три царапины. Это полностью руки, ноги — от бедер до ступней. Грудь вся. И живот чуть поменьше. Поэтому она ходит в балахонах. Стесняется того, что начудила",
- сказала Дана.

Кудрявцева раскрыла неприятные детали своего брака

teleprogramma.pro
Лера Кудрявцева знакома многим зрителям, так как больше 20 лет работает на телевидении. На ее глазах выросли многие артисты. При этом она не часто появляется на светских раутах, редко хвастается нарядами и предпочитает жить скромно в загородном доме с мужем Игорем Макаровым. С молодым хоккеистом они поженились восемь лет назад. Теперь у них подрастает двухлетняя дочка Мария. Со стороны пара выглядит счастливой.
Примечательно, что Лера многое знает о жизни других звезд. У нее есть возможность брать интервью и задавать практически любимые вопросы селебрити, выведывая их тайны. Но сама она редко говорит о себе и семье.

Влад Топалов попал в больницу вслед за Тодоренко

@vladtopalovofficial
Певец Влад Топалов оказался в больнице вслед за своей женой, телеведущей Региной Тодоренко.
Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав несколько фотографий и видеороликов из больничной палаты. В одном из роликов он похвалил больничный кисель.

Директор Моргенштерна высказался об уходе звезды в армию

@morgen_shtern
Популярный российский исполнитель Моргенштерн не принимает заявок на проведение новых концертов. Об этом СМИ сообщил концертный директор музыканта Владимир. Комментарий он дал в ответ на вопрос о том, не забрали ли знаменитость в армию.
«Пока по мероприятиям мы не берем никакие новые заявки. Пока все так. Другие комментарии никакие не готов давать вам. Пока все на стопе»,
— сказал Владимир 5-tv.ru.
Звёзды,Регина Тодоренко,Игорь Макаров,Дана Борисова,Влад Топалов,Ольга Бузова,Лера Кудрявцева,ТРК "Петербург-Пятый канал",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители