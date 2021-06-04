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На слуху: семья Фриске проиграла суд Шепелеву

Диана Товсепова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: семья Фриске проиграла суд Шепелеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дробыш вспомнил спасительную покупку Пугачевой

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш стал гостем программы "Судьба человека". Среди прочего он вспомнил, как однажды к нему пришла певица Алла Пугачева, чтобы послушать написанные Дробышем песни, и в итоге все их скупила.
"Она со мной встретилась. Послушала мои песни. Выбрала. Более того, все купила. Для меня это были сумасшедшие деньги. И все мои песни спела ее дочь Кристина Орбакайте. Они стали хитами. «Свет твоей любви» и другие композиции стали очень популярными. Она большое дело сделала. Ничего не спев, но вернув меня в Россию из Финляндии", — рассказал он.

Ким Кардашьян впервые рассказала о разводе

Светская львица и инстадива Ким Кардашьян проживает не такую веселую и беззаботную жизнь, как предполагают многие ее подписчики в Instagram. Несмотря на свою популярность и богатство, проблемы зачастую у Ким такие же, как и у простых людей. Например, совсем недавно Кардашьян и ее партнер Канье Уэст все же приняли решение разойтись. Пара подала на развод. О своих чувствах по этому поводу Ким впервые поделилась в реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians.
"У него должна быть жена, которая поддерживает каждое его движение, путешествует с ним и делает все, а я так не могу. Я чувствую себя гребаной неудачницей, и это уже третий гребаный брак. Да, я чувствую себя гребаной неудачницей", — заявила Кардашьян в шоу.

Родители Фриске проиграли суд Шепелеву

@dmitryshepelev
Родители Жанны Фриске и гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев вновь встретились в суде. На этот раз - из-за доли в квартире, которую когда-то приобрела Фриске.
Шепелев хотел продать 1/3 квартиры на Шмитовском проезде, доля принадлежит сыну Жанны и Дмитрия Платону. Ее кадастровая стоимость составляет 24 миллиона рублей, сообщает "СтарХит". Об это он уведомил родителей Жанны, которые являются владельцами 2/3 этой же квартиры, но те были против совершения сделок.

Директор Шатунова назвал Вайкуле "певицей из ресторанов"

Директор знаменитого певца Юрия Шатунова, Аркадий Кудряшов, отреагировал на заявление артистки Лаймы Вайкуле, которая назвала творчество советского поп-коллектива «Ласковый май» музыкой «для дебилов».
Кудряшов отреагировал на слова Вайкуле в беседе с «Газетой.Ru».
Кадр из шоу
Экс-директор и звезда шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский выиграл суд у других членов знаменитого коллектива. Так, Арбитражный суд Свердловской области отказался пересматривать дело о взыскании с Нетиевского 40 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее восемь участников творческого объединения требовали признать недействительным договор от 1 января 2013 года и обязать Нетиевского вернуть вознаграждение в размере 40 миллионов рублей.
Звёзды,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,Сергей Нетиевский,Кристина Орбакайте,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,Ким Кардашьян,Виктор Дробыш,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,StarHit,Газета.Ru,
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