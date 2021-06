На слуху: семья Фриске проиграла суд Шепелеву

Светская львица и инстадива Ким Кардашьян проживает не такую веселую и беззаботную жизнь, как предполагают многие ее подписчики в Instagram. Несмотря на свою популярность и богатство, проблемы зачастую у Ким такие же, как и у простых людей. Например, совсем недавно Кардашьян и ее партнер Канье Уэст все же приняли решение разойтись. Пара подала на развод. О своих чувствах по этому поводу Ким впервые поделилась в реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians.