На слуху: семья Фриске проиграла суд Шепелеву

"Она со мной встретилась. Послушала мои песни. Выбрала. Более того, все купила. Для меня это были сумасшедшие деньги. И все мои песни спела ее дочь Кристина Орбакайте. Они стали хитами. «Свет твоей любви» и другие композиции стали очень популярными. Она большое дело сделала. Ничего не спев, но вернув меня в Россию из Финляндии", — рассказал он.
"У него должна быть жена, которая поддерживает каждое его движение, путешествует с ним и делает все, а я так не могу. Я чувствую себя гребаной неудачницей, и это уже третий гребаный брак. Да, я чувствую себя гребаной неудачницей", — заявила Кардашьян в шоу.