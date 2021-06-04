На слуху: семья Фриске проиграла суд Шепелеву

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Музыкальный продюсер Виктор Дробыш стал гостем программы "Судьба человека". Среди прочего он вспомнил, как однажды к нему пришла певица Алла Пугачева , чтобы послушать написанные Дробышем песни, и в итоге все их скупила.

"Она со мной встретилась. Послушала мои песни. Выбрала. Более того, все купила. Для меня это были сумасшедшие деньги. И все мои песни спела ее дочь Кристина Орбакайте. Они стали хитами. «Свет твоей любви» и другие композиции стали очень популярными. Она большое дело сделала. Ничего не спев, но вернув меня в Россию из Финляндии", — рассказал он.

Светская львица и инстадива Ким Кардашьян проживает не такую веселую и беззаботную жизнь, как предполагают многие ее подписчики в Instagram. Несмотря на свою популярность и богатство, проблемы зачастую у Ким такие же, как и у простых людей. Например, совсем недавно Кардашьян и ее партнер Канье Уэст все же приняли решение разойтись. Пара подала на развод. О своих чувствах по этому поводу Ким впервые поделилась в реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians.

"У него должна быть жена, которая поддерживает каждое его движение, путешествует с ним и делает все, а я так не могу. Я чувствую себя гребаной неудачницей, и это уже третий гребаный брак. Да, я чувствую себя гребаной неудачницей", — заявила Кардашьян в шоу.

@dmitryshepelev

Родители Жанны Фриске и гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев вновь встретились в суде. На этот раз - из-за доли в квартире, которую когда-то приобрела Фриске.

Шепелев хотел продать 1/3 квартиры на Шмитовском проезде, доля принадлежит сыну Жанны и Дмитрия Платону. Ее кадастровая стоимость составляет 24 миллиона рублей, сообщает "СтарХит". Об это он уведомил родителей Жанны, которые являются владельцами 2/3 этой же квартиры, но те были против совершения сделок.

Кудряшов отреагировал на слова Вайкуле в беседе с «Газетой.Ru».

Кадр из шоу

Экс-директор и звезда шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский выиграл суд у других членов знаменитого коллектива. Так, Арбитражный суд Свердловской области отказался пересматривать дело о взыскании с Нетиевского 40 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.