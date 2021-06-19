На слуху: Головина обвинили в домогательствах

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Кадр из фильма «Белый Бим Черное ухо»
Во второй половине прошлого столетия актриса Валентина Владимирова
была одной из самых узнаваемых женщин в советском кинематографе. На протяжении 40 лет Владимирова снималась практически без отпусков и перерывов.
26-летняя Джиджи (настоящее имя Джелена) Хадид в интервью изданию I-D рассказала о планах на будущее и радости материнства. Модель призналась, что с появлением на свет ее дочери Хайи, она сильно пересмотрела свой взгляд на дальнейшую жизнь и работу.
По словам девушки, инцидент произошел в столичном баре в Камергерском переулке, где шел концерт музыкальной группы. Дарья уже прощалась с друзьями и почувствовала, как кто-то проводит рукой по внутренней стороне ноги вверх и под юбку. Этим человеком оказался актер Александр Головин
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Первые признаки простуды появились у МакSим еще неделю назад, но тест на COVID-19 дал отрицательный результат и девушка решила отыграть концерт. Спустя несколько дней 38-летнюю певицу увезли на скорой в одну из московских клиник с поражением легких.
«Little Big» / «ВКонтакте»
Скончалась артистка Полина Соколова, прославившаяся благодаря участию в съемках клипов российской группы Little Big. По предварительной информации, причиной смерти звезды стал коронавирус.