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На слуху: Головина обвинили в домогательствах

Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Головина обвинили в домогательствах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Роль, за которую Владимирову возненавидели

Кадр из фильма «Белый Бим Черное ухо»
Во второй половине прошлого столетия актриса Валентина Владимирова была одной из самых узнаваемых женщин в советском кинематографе. На протяжении 40 лет Владимирова снималась практически без отпусков и перерывов.

Джиджи Хадид объявила о завершении модельной карьеры

26-летняя Джиджи (настоящее имя Джелена) Хадид в интервью изданию I-D рассказала о планах на будущее и радости материнства. Модель призналась, что с появлением на свет ее дочери Хайи, она сильно пересмотрела свой взгляд на дальнейшую жизнь и работу.

Звезду "Кадетства" обвинили в домогательствах

По словам девушки, инцидент произошел в столичном баре в Камергерском переулке, где шел концерт музыкальной группы. Дарья уже прощалась с друзьями и почувствовала, как кто-то проводит рукой по внутренней стороне ноги вверх и под юбку. Этим человеком оказался актер Александр Головин.

Певицу МакSим ввели в искусственную кому

@maksimartist
Первые признаки простуды появились у МакSим еще неделю назад, но тест на COVID-19 дал отрицательный результат и девушка решила отыграть концерт. Спустя несколько дней 38-летнюю певицу увезли на скорой в одну из московских клиник с поражением легких.

Звезда клипов Little Big скончалась от коронавируса

«Little Big» / «ВКонтакте»
Скончалась артистка Полина Соколова, прославившаяся благодаря участию в съемках клипов российской группы Little Big. По предварительной информации, причиной смерти звезды стал коронавирус.
Звёзды,Валентина Владимирова,Александр Головин,РИА Новости,
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