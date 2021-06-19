На слуху: Головина обвинили в домогательствах

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кадр из фильма «Белый Бим Черное ухо»

Во второй половине прошлого столетия актриса Валентина Владимирова была одной из самых узнаваемых женщин в советском кинематографе. На протяжении 40 лет Владимирова снималась практически без отпусков и перерывов.

26-летняя Джиджи (настоящее имя Джелена) Хадид в интервью изданию I-D рассказала о планах на будущее и радости материнства. Модель призналась, что с появлением на свет ее дочери Хайи, она сильно пересмотрела свой взгляд на дальнейшую жизнь и работу.

По словам девушки, инцидент произошел в столичном баре в Камергерском переулке, где шел концерт музыкальной группы. Дарья уже прощалась с друзьями и почувствовала, как кто-то проводит рукой по внутренней стороне ноги вверх и под юбку. Этим человеком оказался актер Александр Головин

@maksimartist

Первые признаки простуды появились у МакSим еще неделю назад, но тест на COVID-19 дал отрицательный результат и девушка решила отыграть концерт. Спустя несколько дней 38-летнюю певицу увезли на скорой в одну из московских клиник с поражением легких.

«Little Big» / «ВКонтакте»