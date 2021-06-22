На слуху: Аршавина рассказала о жизни "без лица"

Исповедь Айзы Долматовой стала самой настоящей сенсацией. Общаясь с журналистами, звезда заявила, что теперь она снова встречается с бывшим мужем. По ее словам, они с Гуфом долго переписывались и целовались.
Сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова стал известен благодаря скандальному разводу родителей. После того, как певица и бизнесмен завершили судебное разбирательство, их сын пропал из поля зрения прессы, но сейчас его вновь нередко обсуждают СМИ.
Популярные актеры из разных стран стараются уехать в США, чтобы попасть в Голливуд и сниматься в известных фильмах. В Америке сосредоточена большая часть мировых знаменитостей. Однако некоторые западные актеры приезжали в Россию и жили здесь по разным причинам.