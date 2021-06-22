На слуху: Аршавина рассказала о жизни "без лица"

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Популярные актеры из разных стран стараются уехать в США, чтобы попасть в Голливуд и сниматься в известных фильмах. В Америке сосредоточена большая часть мировых знаменитостей. Однако некоторые западные актеры приезжали в Россию и жили здесь по разным причинам.