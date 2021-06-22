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На слуху: Аршавина рассказала о жизни "без лица"

Анна Арсеньева
3 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Аршавина рассказала о жизни "без лица"
Фото: @arshavina_alisia__mb@arshavina_alisia__mb

Айза вернулась в Гуфу, а он бросил ее в тот же день

@aizalovesam
Исповедь Айзы Долматовой стала самой настоящей сенсацией. Общаясь с журналистами, звезда заявила, что теперь она снова встречается с бывшим мужем. По ее словам, они с Гуфом долго переписывались и целовались.

Актер возмутился дискриминацией непривитых россиян

Российский актер Егор Бероев возмутился дискриминацией непривитых россиян. Об этом он заявил во время вручения премии "ТЭФИ-Летопись Победы".

Алиса Аршавина: «Ноги перевязаны, лица нет, а живот разрезан»

@arshavina_alisia__mb
Состояние здоровья Алисы Аршавиной продолжает ухудшаться. В новом интервью женщина призналась, что подписчики не в курсе и о половине ее проблем.

Как сейчас живет сын Орбакайте и Байсарова

@dennyartview
Сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова стал известен благодаря скандальному разводу родителей. После того, как певица и бизнесмен завершили судебное разбирательство, их сын пропал из поля зрения прессы, но сейчас его вновь нередко обсуждают СМИ.

«Гуляла и материлась»: что западные актеры делали в РФ

Кадр из сериала "ВандаВижн"
Популярные актеры из разных стран стараются уехать в США, чтобы попасть в Голливуд и сниматься в известных фильмах. В Америке сосредоточена большая часть мировых знаменитостей. Однако некоторые западные актеры приезжали в Россию и жили здесь по разным причинам.
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