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На слуху: Маликову заподозрили в романе с хоккеистом

Полина Алферова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Маликову заподозрили в романе с хоккеистом
Фото: @steshamalikova@steshamalikova

Светличная рассказала, как боялась поцеловать Ивашова

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
В новом интервью Светлана Светличная вспомнила, как познакомилась с мужем, Владимиром Ивашовым и почему так волновалась, когда появилась возможность поцеловать возлюбленного.

Жена Мамонова сообщила об ухудшении его состояния

РИА Новости
Супруга актера и музыканта Петра Мамонова Ольга сообщила о том, что его состояние ухудшилось. Об этом сообщает РИА Новости.

Бородина подтвердила развод с Омаровым

@borodylia
Телеведущая Ксения Бородина официально подтвердила свой развод с Курбаном Омаровым. Об этом сообщает Peopletalk со ссылкой на один из прямых эфиров звезды.

Фанаты рассекретили нового ухажера дочери Маликова

@steshamalikova
Дочь популярного певца и композитора не любит афишировать свою личную жизнь. Тем не менее, поклонники считают, что они вычислили новый роман девушки.

Решетова рассказала о пережитом домашнем насилии

@volkonskaya.reshetova
Модель и экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова распахала о пережитом домашнем насилии. Об этом она сообщила в Instagram.
Звёзды,Владимир Ивашов,Анастасия Решетова,Курбан Омаров,Тимати,Светлана Светличная,Петр Мамонов,Ксения Бородина,РИА Новости,
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