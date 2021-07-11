На слуху: Маликову заподозрили в романе с хоккеистом

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.Светличная рассказала, как боялась поцеловать ИвашоваКадр из фильма "Бриллиантовая рука"В новом интервью Светлана Светличная вспомнила, как познакомилась с мужем, Владимиром Ивашовым и почему так волновалась, когда появилась возможность поцеловать возлюбленного.Читать новость полностьюЖена Мамонова сообщила об ухудшении его состояния РИА НовостиСупруга актера и музыканта Петра Мамонова Ольга сообщила о том, что его состояние ухудшилось. Об этом сообщает РИА Новости.Читать новость полностьюБородина подтвердила развод с Омаровым@borodyliaТелеведущая Ксения Бородина официально подтвердила свой развод с Курбаном Омаровым. Об этом сообщает Peopletalk со ссылкой на один из прямых эфиров звезды.Читать новость полностьюФанаты рассекретили нового ухажера дочери Маликова@steshamalikovaДочь популярного певца и композитора не любит афишировать свою личную жизнь. Тем не менее, поклонники считают, что они вычислили новый роман девушки.Читать новость полностьюРешетова рассказала о пережитом домашнем насилии@volkonskaya.reshetovaМодель и экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова распахала о пережитом домашнем насилии. Об этом она сообщила в Instagram.Читать новость полностью