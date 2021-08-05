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На слуху: Собчак высказалась о Гордоне

Анна Арсеньева
53 минуты назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: Собчак высказалась о Гордоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Голубкина отреагировала на новость про отцовство Баталова

@golubkina1973

Актриса Мария Голубкина отреагировала на слухи о том, что якобы ее настоящим отцом является не сценарист Николай Щербинский-Арсеньев, а актер Алексей Баталов. В сториз своего профиля в Instagram она опубликовала одно из сообщений в СМИ на эту тему.

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Удовиченко объяснила, почему перестала общаться с Садальским

Актриса Лариса Удовиченко и ее коллега по цеху актер Станислав Садальский не общаются друг с другом вот уже 15 лет. В эфире шоу "Снежная лавина" со Снежаной Егоровой артистка рассказала, почему не общается со своим некогда очень близким другом.

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Названы самые богатые российские звезды

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых российских звезд. Первое место в нем занял Сергей Шнуров. Годовой доход лидера группы "Ленинград" оценили в 8,8 миллиона долларов.

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"Человека сломали не угрозы, а жизненные обстоятельства"

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак отметила новый выпуск шоу Юрия Дудя "Вдудь", героем нового выпуска стал журналист Александр Гордон. Свое впечатление от просмотра Ксения изложила в своем посте в Instagram.

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Звёзды,Мария Голубкина,Алексей Баталов,Лариса Удовиченко,Александр Гордон,Станислав Садальский,Сергей Шнуров,Ксения Собчак,Forbes,РИА Новости,
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