Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+7° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
1 час назад

Дети Градского высказались о смерти отца

В театре Александра Градского 1 декабря состоялось прощание с артистом. На траурной церемонии выступили дети музыканта.

Дети Градского высказались о смерти отца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам дочери Градского Марии, известие о смерти папы стало для нее шоком:

«Буду держаться. Можно бесконечно о нем говорить. Он был потрясающим человеком со сложным характером, взрывным, но с большим огромным сердцем. Мы, конечно, в шоке...».

Сын Даниил в свою очередь выразил беспокойство по поводу дальнейшей судьбы театра «Градский Холл»:

«Для меня этот театр появился в 1985 году, когда зародилась его идея. В 91-м появилось помещение, в 96-м — план этого потрясающего места. В последующие 20 лет Александр Борисович честно строил его. Каждый кирпичик здесь, каждая лампочка, каждый крепеж и микрофон сделаны по его дизайну. Мы все очень любим получать, а Александр Борисович очень любил отдавать».

Он надеется, что театр будет продолжать работать:

«Мы не знаем, что будет дальше с этим местом. По всей видимости, уже приняты какие-то решения. Не знаю, сможем ли сохранить дух театра, Александра Борисовича, потрясающую труппу, музыкантов, уникальный свет. Думаю, это творение Александра Градского можно сравнить по гениальности с его музыкой, операми. Надеюсь, вы сможете еще увидеть спектакли, поставленные папой».

Александр Градский умер 28 ноября в результате ишемического инсульта.

Ранее стало известно, какое наследство оставил после себя певец и композитор.

Звёзды,Александр Градский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители