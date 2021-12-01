Дети Градского высказались о смерти отца

В театре Александра Градского 1 декабря состоялось прощание с артистом. На траурной церемонии выступили дети музыканта.
По словам дочери Градского Марии, известие о смерти папы стало для нее шоком:
«Буду держаться. Можно бесконечно о нем говорить. Он был потрясающим человеком со сложным характером, взрывным, но с большим огромным сердцем. Мы, конечно, в шоке...».
Сын Даниил в свою очередь выразил беспокойство по поводу дальнейшей судьбы театра «Градский Холл»:
«Для меня этот театр появился в 1985 году, когда зародилась его идея. В 91-м появилось помещение, в 96-м — план этого потрясающего места. В последующие 20 лет Александр Борисович честно строил его. Каждый кирпичик здесь, каждая лампочка, каждый крепеж и микрофон сделаны по его дизайну. Мы все очень любим получать, а Александр Борисович очень любил отдавать».
Он надеется, что театр будет продолжать работать:
«Мы не знаем, что будет дальше с этим местом. По всей видимости, уже приняты какие-то решения. Не знаю, сможем ли сохранить дух театра, Александра Борисовича, потрясающую труппу, музыкантов, уникальный свет. Думаю, это творение Александра Градского можно сравнить по гениальности с его музыкой, операми. Надеюсь, вы сможете еще увидеть спектакли, поставленные папой».
Александр Градский умер 28 ноября в результате ишемического инсульта.