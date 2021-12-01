Дети Градского высказались о смерти отца

«Для меня этот театр появился в 1985 году, когда зародилась его идея. В 91-м появилось помещение, в 96-м — план этого потрясающего места. В последующие 20 лет Александр Борисович честно строил его. Каждый кирпичик здесь, каждая лампочка, каждый крепеж и микрофон сделаны по его дизайну. Мы все очень любим получать, а Александр Борисович очень любил отдавать».