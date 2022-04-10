Семенович сообщила о планируемой беременности

Популярная российская певица объявила о том, что планирует беременность. О планах на жизнь она рассказала в подкасте «Ниче святого». Анна Семенович в ранних интервью неоднократно говорила о том, что заморозила яйцеклетки.

По словам артистки, сейчас наступил тот момент, когда она готова все свое внимание отдать будущему ребенку, ведь она уже построила карьеру и по-настоящему насытилась жизнью. При этом ее не пугает то, что она не замужем.