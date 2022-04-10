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2 часа назад

Семенович сообщила о планируемой беременности

Катя Кобышева

Популярная российская певица объявила о том, что планирует беременность. О планах на жизнь она рассказала в подкасте «Ниче святого». Анна Семенович в ранних интервью неоднократно говорила о том, что заморозила яйцеклетки.

Семенович сообщила о планируемой беременности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артистки, сейчас наступил тот момент, когда она готова все свое внимание отдать будущему ребенку, ведь она уже построила карьеру и по-настоящему насытилась жизнью. При этом ее не пугает то, что она не замужем.

«Несмотря на белые волосы и большую грудь, я умная и самодостаточная женщина, которая может содержать себя и своего ребенка сама», — подчеркнула Семенович.

Певица планирует беременность на ближайшую зиму.

Накануне стало известно, сколько стоила самая громкая свадьба 2022 года и из-за чего на самом деле случился пожар в московской квартире Марины Хлебниковой.

Звёзды,Марина Хлебникова,Анна Семенович,
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