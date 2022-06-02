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2 часа назад

Херд планирует обжаловать приговор

Мира Маркина

Актриса Эмбер Херд будет обжаловать приговор по делу против Джонни Деппа, из-за которого она должна бывшему супругу 15 миллионов долларов. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Суд присяжных 1 июня признал Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства.

«Мне грустно, что я проиграла, но еще грустнее мне от того, что я потеряла право говорить свободно и открыто, право, которое, я думала, что имела, будучи американкой. Разочарование, которое я испытываю, превыше всяких слов. Гора доказательств, которую я представила, оказалась недостаточна против непропорциональной силы, влияния и власти моего бывшего мужа», — написала актриса в своих социальных сетях.

После вынесения приговора Херд выглядела подавленной, в то время как Депп проводил день в пабе в Великобритании с рок-звездами Джеффом Беком и Сэмом Фендером и не присутствовал на суде.

Ранее мы рассказывали, что всплыло на суде Деппа и Херд.

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