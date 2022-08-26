"Все смелые только за спиной": Калашникова про критику Пугачевой

"У нас очень злой народ. Но, как известно, все смелые только за спиной и в социальных сетях. А обсуждать внешность — это вообще неблагодарное дело. Каждый выглядит так, как хочет выглядеть. Знаете такую цитату? Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей".