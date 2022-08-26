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39 минут назад

"Все смелые только за спиной": Калашникова про критику Пугачевой

Мира Маркина

В эксклюзивном интервью "Рамблеру" актриса и модель Анна Калашникова высказалась о людях, критикующих Пугачеву.

По мнению звезды, посредством унижения других хейтеры пытаются повысить свою самооценку. Калашникова уверена, что критиковать чужие внешние данные – по меньшей мере дурной тон:

"У нас очень злой народ. Но, как известно, все смелые только за спиной и в социальных сетях. А обсуждать внешность — это вообще неблагодарное дело. Каждый выглядит так, как хочет выглядеть. Знаете такую цитату? Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей".

Помимо этого, в интервью Анна рассказала, как относится к требованиям, которые общество предъявляет женщинам, поделилась бьюти-лайфхаками, а также вспомнила о своем иске к Chanel.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Калашникова рассказала, как чуть не умерла.

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