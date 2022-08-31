Солистка группы "Моя Мишель" рассказала о безумствах

Татьяна Ткачук, вокалистка, основательница и автор песен группы "Моя Мишель", перечислила свои самые безумные поступки. Об этом она сообщила в интервью "Рамблеру".

Фото: Соцсети Соцсети

Выяснилось, что безумных поступков в жизни певицы было довольно много. Однако, как она отмечает, все они были импульсивными. В жизни она не всегда вытворяет безумства.

Так, Ткачук дважды прыгала с парашютом. В первый раз она делала это без инструктора и разбила ноги. Однако это ее не остановило — второй раз оказался более удачным.

Среди экстремальных случаев были и другие. Она прыгала со второго этажа, перелезала с балкона на балкон на высоте и сбегала из детского лагеря через заколоченное окно.

В ее жизни были поступки, которые заканчивались угрозой жизнью и здоровью:

"Называла уголовников козлами, а потом получала от них угрозы оружием и разборками не один раз. Послала двухметрового бегемота-охранника в Париже, когда он вежливо сказал, что у них тут на барной стойке не принято танцевать"