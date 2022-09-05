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5 часов назад

Яковлева рассказала, за что хочет попросить прощения у своей дочери

Мира Маркина

Актриса Алена Яковлева рассказала, за что хочет попросить прощения у своей дочери Маши.

Яковлева рассказала, за что хочет извиниться перед дочерью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В эксклюзивном интервью "Рамблеру" артистка вспомнила, как тяжело было растить ребенка в 90-е. По словам Яковлевой, когда Маша была еще младенцем, ей пришлось уйти от мужа. При этом денег у артистки не было:

"Мне никто не помогал. Скончался отчим, бабушка умерла. [...]. Ушла жить к подруге, потому что свою квартиру я сдавала, однокомнатную. К маме я не пошла, чтобы ее не напрягать".

Несмотря на непростые времена, Яковлевой удалось поставить дочь на ноги. Однако по сей день она чувствует вину перед ней. Актриса признается, что уделяла мало внимания Маше:

"Потому что я очень много работала, она у меня на пятидневке была. И (попросить прощения – прим.ред.) за то, что она, оказывается, очень хотела заниматься танцами, а я ее отправила на английский и на музыку".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что сестра Фриске рассказала об отце ее дочери.

Звёзды,Алена Яковлева,
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