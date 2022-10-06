Экс-солистка t.A.T.u рассказала о недостатках москвичей

Певица в интервью изданию «Москвич» рассказала о своем отношении к столице и главных особенностях жителей города.
По словам Катиной, родившейся в Москве, жители столицы разительно отличаются от людей из других городов России. Певица назвала москвичей избалованными, поскольку, в отличие от тех, кто приезжает в столицу жить и работать, им не приходится вступать в борьбу за выживание. Например, им не приходится думать о том, где жить.
Также Катина отметила, что жители столицы вечно куда-то спешат, что, по ее мнению, обусловлено бешеным ритмом жизни мегаполиса. В других городах нет такой суеты, заметила певица, а люди более расслабленные.