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1 час назад

Лена Катина рассказала об избалованности москвичей

Певица в интервью изданию «Москвич» рассказала о своем отношении к столице и главных особенностях жителей города.

Экс-солистка t.A.T.u рассказала о недостатках москвичей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Катиной, родившейся в Москве, жители столицы разительно отличаются от людей из других городов России. Певица назвала москвичей избалованными, поскольку, в отличие от тех, кто приезжает в столицу жить и работать, им не приходится вступать в борьбу за выживание. Например, им не приходится думать о том, где жить.

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Также Катина отметила, что жители столицы вечно куда-то спешат, что, по ее мнению, обусловлено бешеным ритмом жизни мегаполиса. В других городах нет такой суеты, заметила певица, а люди более расслабленные.

Ранее солист группы “На-На” объяснил, почему скрывает личную жизнь.

Звёзды,Лена Катина,
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