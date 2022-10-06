Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев дал эксклюзивное интервью изданию Teleprogramma.pro в проекте «Загугли звезду», в котором крайне нелестно высказался о ведущей шоу Ксении Бородиной.
По словам Солнцева, Ксения делает все, чтобы участники проекта и другие члены съемочной группы попали под ее обаяние. При этом, как считает шоумен, Бородина всегда старается возвыситься над своими подругами и коллегами и ей это неплохо удается.
«Они все в нее влюбляются, правда, ненадолго, потом все это быстро проходит», — заявил Солнцев в интервью.
Также экс-участник «Дома-2» посоветовал соведущей Ксении Ольге Орловой меньше думать о комфорте Бородиной, а сосредоточиться на собственных интересах и здоровье.