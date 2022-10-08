Лена Катина рассказала о проблемах с психикой сына

После развода экс-солистки группы t.a.T.u. с первым мужем Сашо Кузмановичем, сын пары Александр, появившийся на свет в 2015 году, начал посещать психолога, сообщает StarHit.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Катина призналась, что Саша тяжело переживал развод родителей, много плакал и говорил, что хочет, чтобы мама и папа были вместе. Мальчик поначалу не понимал, куда пропал отец, почему не живет с ними. Катина призналась, что Саша считал, что папа ушел из семьи из-за него, поскольку разлюбил сына.

Певица отметила, что никак не могла объяснить сыну многие моменты, ответить на некоторые вопросы, поэтому решила обратиться за помощью к профессионалам.