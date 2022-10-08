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2 часа назад

Лена Катина рассказала о том, что ее сын посещает психолога

Мария Кимакович

После развода экс-солистки группы t.a.T.u. с первым мужем Сашо Кузмановичем, сын пары Александр, появившийся на свет в 2015 году, начал посещать психолога, сообщает StarHit.

Лена Катина рассказала о проблемах с психикой сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Катина призналась, что Саша тяжело переживал развод родителей, много плакал и говорил, что хочет, чтобы мама и папа были вместе. Мальчик поначалу не понимал, куда пропал отец, почему не живет с ними. Катина призналась, что Саша считал, что папа ушел из семьи из-за него, поскольку разлюбил сына.

Экс-солистка t.A.T.u рассказала о недостатках москвичей

Певица отметила, что никак не могла объяснить сыну многие моменты, ответить на некоторые вопросы, поэтому решила обратиться за помощью к профессионалам.

Сейчас Саша посещает психолога регулярно, а певица считает, что все сделала правильно, ведь это может помочь сделать менее заметной травму, которую вызвал у сына развод родителей.

Ранее Боня высказалась о скандале с Джоли.

Звёзды,Лена Катина,
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