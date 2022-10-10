Экс-супруга Табакова впервые высказалась после смерти артиста

Бывшая жена Олега Табакова Людмила Крылова впервые высказалась после смерти артиста. Актриса дала комментарий в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.
Не так давно Крылова отметила 84-летие. Людмила редко появляется на публике, но по-прежнему служит в театре "Современник".
После смерти Табакова в марте 2018 года Крылова нигде не высказывалась публично, но на днях она все же нарушила молчание.
"Не люблю слово «одиночество» — уединение. Мне, правда, с собой никогда не бывает скучно. Я читаю, разговариваю со своим оставшимся незначительным количеством друзей.
Я до сих пор езжу на машине. В этом году ездила в Кострому, свою деревню. Я люблю очень это место. Лес — это моя страсть, причем лес, который наполнен грибами. Я так люблю смотреть, как они растут. Я с ними разговариваю".
Табаков и Крылова прожили в браке 34 года, Людмила подарила режиссеру дочку и сына.
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