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24 минуты назад

Экс-супруга Табакова впервые высказалась после смерти артиста

Рамблер

Бывшая жена Олега Табакова Людмила Крылова впервые высказалась после смерти артиста. Актриса дала комментарий в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

Экс-супруга Табакова впервые высказалась после смерти артиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Кадр из шоу "Ты не поверишь!"

Не так давно Крылова отметила 84-летие. Людмила редко появляется на публике, но по-прежнему служит в театре "Современник".

После смерти Табакова в марте 2018 года Крылова нигде не высказывалась публично, но на днях она все же нарушила молчание.

"Не люблю слово «одиночество» — уединение. Мне, правда, с собой никогда не бывает скучно. Я читаю, разговариваю со своим оставшимся незначительным количеством друзей.

Я до сих пор езжу на машине. В этом году ездила в Кострому, свою деревню. Я люблю очень это место. Лес — это моя страсть, причем лес, который наполнен грибами. Я так люблю смотреть, как они растут. Я с ними разговариваю".

Табаков и Крылова прожили в браке 34 года, Людмила подарила режиссеру дочку и сына.

Ранее "Рамблер" рассказывал о жизни вдовы Шатунова после его смерти.

Звёзды,Людмила Крылова,Олег Табаков,
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