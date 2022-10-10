52-летняя Шиффер показала, как выглядела на заре карьеры

52-летняя супермодель Клаудия Шиффер поделилась с поклонниками архивными кадрами, сделанными в начале ее карьеры.

Немецкая топ-модель поделилась в соцсетях видео, на котором она рассказывает о себе и своих предпочтениях. На видео Шиффер 19 лет.

"Возможно, с тех пор я кое-чему научилась",

– подписала звезда видеоролик.

Соцсети

Подписчики восхитились юной Клаудией и отметили, что с годами она совсем не изменилась:

«Мой тинейджерский краш»,

«Лучшая супермодель 90-х»,

«19 лет, красотка»,

«Сегодня ты выглядишь еще красивее, чем в 1989-м»,

«Красивая что тогда, что сейчас»,

«Время, когда у моделей еще были тела».

На видео Шиффер предстала без макияжа и укладки, лежа на кровати в толстовке.