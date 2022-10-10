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3 часа назад

52-летняя Клаудия Шиффер показала, как выглядела на заре карьеры

Мира Маркина

52-летняя супермодель Клаудия Шиффер поделилась с поклонниками архивными кадрами, сделанными в начале ее карьеры.

52-летняя Шиффер показала, как выглядела на заре карьеры
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Немецкая топ-модель поделилась в соцсетях видео, на котором она рассказывает о себе и своих предпочтениях. На видео Шиффер 19 лет.

"Возможно, с тех пор я кое-чему научилась",

– подписала звезда видеоролик.

Соцсети

Подписчики восхитились юной Клаудией и отметили, что с годами она совсем не изменилась:

«Мой тинейджерский краш»,

«Лучшая супермодель 90-х»,

«19 лет, красотка»,

«Сегодня ты выглядишь еще красивее, чем в 1989-м»,

«Красивая что тогда, что сейчас»,

«Время, когда у моделей еще были тела».

На видео Шиффер предстала без макияжа и укладки, лежа на кровати в толстовке.

Как сейчас выглядит супермодель 90-х Клаудия Шиффер

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что 41-летняя Алессандра Амбросио показала фотографии с тренировки.

Звёзды,Клаудия Шиффер,
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