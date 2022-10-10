52-летняя Шиффер показала, как выглядела на заре карьеры

52-летняя супермодель Клаудия Шиффер поделилась с поклонниками архивными кадрами, сделанными в начале ее карьеры.
Немецкая топ-модель поделилась в соцсетях видео, на котором она рассказывает о себе и своих предпочтениях. На видео Шиффер 19 лет.
"Возможно, с тех пор я кое-чему научилась",
– подписала звезда видеоролик.
Подписчики восхитились юной Клаудией и отметили, что с годами она совсем не изменилась:
«Мой тинейджерский краш»,
«Лучшая супермодель 90-х»,
«19 лет, красотка»,
«Сегодня ты выглядишь еще красивее, чем в 1989-м»,
«Красивая что тогда, что сейчас»,
«Время, когда у моделей еще были тела».
На видео Шиффер предстала без макияжа и укладки, лежа на кровати в толстовке.
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