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3 часа назад

"Диагноз до сих пор не поставлен": телеведущая Ксения Бородина мучается от болезни

Катерина Саломе

Популярная телеведущая Ксения Бородина призналась, что в последнее время чувствует себя неважно. Она рассказала, что врачи не могут поставить ей точный диагноз, но ясно одно – у теледивы невралгическое заболевание. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Светская львица заявила, что в течение последних нескольких недель ее мучают постоянные мигрени. Ежедневно, по словам Ксении, к ней домой приезжают врачи, чтобы хоть немного облегчить ее состояние.

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"Я устала от того, что у тебя что-то болит и ты не знаешь, отчего это, и очень сильно устаешь. Морально устаешь. На все есть силы, кроме этого. Хочу знать, что и как, и лечить это", – пожаловалась звезда.

Бородина связывает головные боли со своей привычкой подавлять эмоции. Она признается, что сейчас в ее жизни все спокойно по всем фронтам, но именно в такие периоды, по мнению ведущей, на поверхность вылезают все стрессы.

Ранее мы сообщали, как Бородина рассказала, что делал Омаров, пока она была на работе.

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