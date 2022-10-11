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1 час назад

88-летняя Софи Лорен впервые за долгое время вышла в свет и сорвала овации

Катерина Саломе

Итальянская актриса и певица Софи Лорен долгое время не появлялась на публике. Наконец 88-летняя звезда вышла в свет и восхитила фанатов своим стильным образом и внешностью. Об этом сообщает Daily Mail.

Софи Лорен вышла в свет и поразила тем, как выглядит в 88 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

10 октября состоялось открытие нового ресторана сети, принадлежащей артистке. Владелица решила явиться на мероприятие лично. Лорен облачилась в брючный костюм белого цвета и топ в бельевом стиле. Дополнили образ аксессуары —очки, серьги и колье.

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Поклонники подчеркнули, что в свои 88 лет Софи до сих пор очаровательна. Также многие заявили, что актриса соблюдала тренды и делает это до сих пор.

«Она всегда была великолепной модницей! Культовая красавица в юности и живая голливудская легенда», — восхитился пользователь Daily Mail.

Ранее мы писали о том, что 52-летняя Шиффер показала, как выглядела на заре карьеры.

Звёзды,Софи Лорен,
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