Софи Лорен вышла в свет и поразила тем, как выглядит в 88 лет

Итальянская актриса и певица Софи Лорен долгое время не появлялась на публике. Наконец 88-летняя звезда вышла в свет и восхитила фанатов своим стильным образом и внешностью. Об этом сообщает Daily Mail.

10 октября состоялось открытие нового ресторана сети, принадлежащей артистке. Владелица решила явиться на мероприятие лично. Лорен облачилась в брючный костюм белого цвета и топ в бельевом стиле. Дополнили образ аксессуары —очки, серьги и колье.

Поклонники подчеркнули, что в свои 88 лет Софи до сих пор очаровательна. Также многие заявили, что актриса соблюдала тренды и делает это до сих пор.

«Она всегда была великолепной модницей! Культовая красавица в юности и живая голливудская легенда», — восхитился пользователь Daily Mail.