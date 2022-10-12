Певица и актриса Анна Семенович рассказала, почему женщины в браке становятся любовницами. Об этом она рассказала, отвечая на вопросы в социальных сетях.
Она отметила, что причин для измены со стороны женщины может быть много. Она может согласиться быть любовницей из-за того, что ей не хватает эмоций в браке или ей недостаточно разнообразия в интимной жизни. Также это может быть вызвано нехваткой эмоций со стороны мужа или отсутствием любви.
Сама Семенович заявила, что не согласилась бы на роль любовницы, несмотря на то, что она не замужем.
Ранее сообщалось, что Семенович возмутил вопрос о позднем материнстве.