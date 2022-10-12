Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
2 часа назад

Анна Семенович объяснила измены в браке нехваткой эмоций

Мария Каткова

Певица и актриса Анна Семенович рассказала, почему женщины в браке становятся любовницами. Об этом она рассказала, отвечая на вопросы в социальных сетях.

Раскрыты основные причины женских измен

Она отметила, что причин для измены со стороны женщины может быть много. Она может согласиться быть любовницей из-за того, что ей не хватает эмоций в браке или ей недостаточно разнообразия в интимной жизни. Также это может быть вызвано нехваткой эмоций со стороны мужа или отсутствием любви.

Сама Семенович заявила, что не согласилась бы на роль любовницы, несмотря на то, что она не замужем.

Ранее сообщалось, что Семенович возмутил вопрос о позднем материнстве.

Звёзды,Видео,Анна Семенович,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители