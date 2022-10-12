Певица и актриса Анна Семенович рассказала, почему женщины в браке становятся любовницами. Об этом она рассказала, отвечая на вопросы в социальных сетях.

Она отметила, что причин для измены со стороны женщины может быть много. Она может согласиться быть любовницей из-за того, что ей не хватает эмоций в браке или ей недостаточно разнообразия в интимной жизни. Также это может быть вызвано нехваткой эмоций со стороны мужа или отсутствием любви.