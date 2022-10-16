Федункив агрессивно вступилась за Баскова

Актриса Марина Федункив резко высказалась в адрес недоброжелателей Баскова.
15 октября популярный певец отметил 46-летие. Федункив поздравила Николая, опубликовав в соцсети архивное видео с певцом. Подписчики актрисы посчитали, что видео записано недавно и обвинили артистов в "пире во время чумы".
Федункив не стала игнорировать критику и записала в ответ видеоролик, в котором агрессивно высказалась в адрес злопыхателей.
Актриса заявила, что не видит ничего зазорного в своем поздравлении и к тому же считает Баскова прекрасным человеком. Федункив подчеркнула, что будет и дальше говорить о Николае при необходимости и в заключение посоветовала недругам не совать свой нос, куда не следует:
"Смотрите за животными рядом! Хотя бы доброе что-то сделайте в жизни, как Колечка мой".
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Федункив призналась, за какую детскую шалость ей стыдно.