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15 минут назад

Федункив публично выругалась на злопыхателей Баскова

Мира Маркина

Актриса Марина Федункив резко высказалась в адрес недоброжелателей Баскова.

Федункив агрессивно вступилась за Баскова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

15 октября популярный певец отметил 46-летие. Федункив поздравила Николая, опубликовав в соцсети архивное видео с певцом. Подписчики актрисы посчитали, что видео записано недавно и обвинили артистов в "пире во время чумы".

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Федункив не стала игнорировать критику и записала в ответ видеоролик, в котором агрессивно высказалась в адрес злопыхателей.

Актриса заявила, что не видит ничего зазорного в своем поздравлении и к тому же считает Баскова прекрасным человеком. Федункив подчеркнула, что будет и дальше говорить о Николае при необходимости и в заключение посоветовала недругам не совать свой нос, куда не следует:

"Смотрите за животными рядом! Хотя бы доброе что-то сделайте в жизни, как Колечка мой".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Федункив призналась, за какую детскую шалость ей стыдно.

Звёзды,Николай Басков,Марина Федункив,
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