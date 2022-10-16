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1 час назад

Лепс раскритиковал американскую культуру

Мира Маркина

Григорий Лепс в беседе с rr-life.ru заявил, что американская культура деградирует.

Лепс: американская культура деградирует
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист признался, что пробовал сотрудничать с зарубежными артистами, но эта затея не обернулась успехом. По мнению певца, музыкальная индустрия в США, а также кинематограф, находятся на низком уровне:

"У меня вообще особенные отношения с американцами. Точнее, никакие. Если говорить в широком контексте, то, допустим, в Америке кризис жанра во многих сферах, помимо музыки. Например, я уже давно не видел хороших американских фильмов".

Лепс воссоединился с женой

Лепс добавил, что в США все зациклены на гонорарах. Но при этом даже за крупную сумму никто не готов полностью выкладываться на работе.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что американский рэпер Канье Уэст признался, что не прочел ни одной книги.

Звёзды,Григорий Лепс,
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