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1 час назад

Лена Катина призналась, заключала ли брачный контракт с больным раком мужем-миллионером

Мира Маркина

Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина в эфире шоу "Звезды сошлись" рассказала, заключала ли она брачный договор с мужем-миллионером. В данный момент супруг певицы Дмитрий Спиридонов борется с раком щитовидной железы.

Катина призналась, заключала ли брачный контракт с мужем-миллионером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 2014 года Дмитрий находился в ремиссии, но весной 2022-го заболевание вновь дало о себе знать. Несмотря на это, в июне влюбленные поженились, а сейчас делают ремонт в новом трехэтажном доме. Жилье оформлено на Дмитрия, но Катину это не смущает.

Лена Катина рассказала о том, что ее сын посещает психолога

По словам звезды, они обсуждали брачный договор, но, в конце концов, решили обойтись без него:

"В этом случае Дима проигрывает больше, чем я".

Спиридонов также заявил, что брачный контракт его не интересует:

"Было обсуждение брачного договора, я забил на него. Сказал: «Если тебе надо, — делай, пожалуйста. Меня это не интересует".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Катина рассказала об избалованности москвичей.

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