Брухунова раскрыла тайну "американской" дочери Петросяна

33-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала подписчикам об отношениях комика с дочерью.

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Не так давно супруга артиста провела стрим в соцсети, в ходе которого рассказала, общается ли Петросян с дочерью Викториной.

По словам Брухуновой, юморист прекратил общение с наследницей:

"К сожалению, дочь Евгения Вагановича прервала все контакты с ним. Это два взрослых человека, их право выбора: общаться или нет".

Викторина Петросянц давно живет в Нью-Йорке и является основательницей компании "Vi-Ko Продакшн". 53-летняя предпринимательница перестала общаться с отцом после того, как он решил развестись с Еленой Степаненко – Викторина встала на сторону мачехи.