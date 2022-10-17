Брухунова раскрыла тайну "американской" дочери Петросяна

33-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала подписчикам об отношениях комика с дочерью.
Не так давно супруга артиста провела стрим в соцсети, в ходе которого рассказала, общается ли Петросян с дочерью Викториной.
По словам Брухуновой, юморист прекратил общение с наследницей:
"К сожалению, дочь Евгения Вагановича прервала все контакты с ним. Это два взрослых человека, их право выбора: общаться или нет".
Викторина Петросянц давно живет в Нью-Йорке и является основательницей компании "Vi-Ko Продакшн". 53-летняя предпринимательница перестала общаться с отцом после того, как он решил развестись с Еленой Степаненко – Викторина встала на сторону мачехи.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Евгений Петросян спас жизнь звезде "Кривого зеркала" Александру Морозову.