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2 часа назад

Жена Петросяна рассказала о разрыве связи комика с дочерью

Мира Маркина

33-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала подписчикам об отношениях комика с дочерью.

Брухунова раскрыла тайну "американской" дочери Петросяна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Не так давно супруга артиста провела стрим в соцсети, в ходе которого рассказала, общается ли Петросян с дочерью Викториной.

Брухунова отметила схожесть сына с Петросяном

По словам Брухуновой, юморист прекратил общение с наследницей:

"К сожалению, дочь Евгения Вагановича прервала все контакты с ним. Это два взрослых человека, их право выбора: общаться или нет".

Викторина Петросянц давно живет в Нью-Йорке и является основательницей компании "Vi-Ko Продакшн". 53-летняя предпринимательница перестала общаться с отцом после того, как он решил развестись с Еленой Степаненко – Викторина встала на сторону мачехи.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Евгений Петросян спас жизнь звезде "Кривого зеркала" Александру Морозову.

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