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36 минут назад

Ведущий "Пока все дома" вспомнил, как увел будущую жену из семьи

Мира Маркина

Ведущий программы "Пока все дома" Тимур Кизяков вспомнил, как познакомился с женой Еленой. На момент знакомства девушка уже была в браке, но Кизякова это не остановило. Об этом сообщает Пятый канал.

Ведущий "Пока все дома" вспомнил, как увел будущую жену из семьи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кизякова, впервые он встретил Елену в "Останкино" и влюбился с первого взгляда. Коллеги ведущего тогда язвили по поводу его сильных чувств, но он действовал решительно и вскоре растопил сердце возлюбленной.

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Елена ответила взаимностью Тимуру и решила развестись с мужем. В 1997-м Тимур и Елена сыграли свадьбу – они в браке уже 25 лет.

При этом сам Кизяков не считает себя разлучником. По его словам, он просто "забрал свое".

Ранее "Рамблер" рассказывал, что известно о разводе Тома Брэди и Жизель Бундхен.

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