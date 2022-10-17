Ведущий "Пока все дома" вспомнил, как увел будущую жену из семьи

Ведущий программы "Пока все дома" Тимур Кизяков вспомнил, как познакомился с женой Еленой. На момент знакомства девушка уже была в браке, но Кизякова это не остановило. Об этом сообщает Пятый канал.

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По словам Кизякова, впервые он встретил Елену в "Останкино" и влюбился с первого взгляда. Коллеги ведущего тогда язвили по поводу его сильных чувств, но он действовал решительно и вскоре растопил сердце возлюбленной.

Елена ответила взаимностью Тимуру и решила развестись с мужем. В 1997-м Тимур и Елена сыграли свадьбу – они в браке уже 25 лет.

При этом сам Кизяков не считает себя разлучником. По его словам, он просто "забрал свое".