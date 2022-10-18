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2 часа назад

Любовник Волочковой променял ее на гадалку

Мира Маркина

Отношения балерины Анастасии Волочковой и владельца банного комплекса Сергея Кузнецова не продержались и двух месяцев. Сейчас бизнесмен уже не одинок и встречается с женщиной по имени Анастасия, которая занимается гаданием на картах таро. Об этом сообщает портал «СтарХит».

Кузнецов опубликовал в социальных сетях снимок с новой избранницей, признавшись ей в сильных чувствах. Анастасия же в ответ назвала возлюбленного своим тигром, отметив, что очень любит его.

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Напомним, с Анастасией Волочковой Сергей Кузнецов расстался в начале года. Мужчина признался, что ему было очень тяжело с балериной.

«Я от алкоголя ее избавил на время отдыха. Но как приехали, меня же с ней не было, так как я сразу на работу вернулся. Ну, и ее понесло. А меняться она не захотела, хотя я не раз об этом просил. Рад, что это быстро все закончилось, а то я привыкаю к человеку, и было бы больно при расставании», — рассказывал он.

Волочкова в свою очередь заявляла, что не относилась к Кузнецову серьезно. «А что с Сережей? Ничего. Это изначально был обыкновенный курортный роман».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Катина заключила брачный контракт с мужем-миллионером

Звёзды,Видео,Сергей Кузнецов,
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