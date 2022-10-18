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3 часа назад

«Предсказала много в моей жизни»: Киркоров считает, что у него есть дар Ванги

Мира Маркина

Филипп Киркоров признался, что верит в мистику. Поп-король заявил, что ему и его семье достался уникальный дар, полученный от Ванги. Об этом он рассказал программе Пятого канала «Светская хроника».

«Предсказала много в моей жизни»: Киркоров считает, что у него есть дар Ванги
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Филипп Киркоров обожает все необычное и мистическое, но считает, что вокруг слишком много шарлатанов. Единственным человеком, кому он верил, была легендарная Ванга.

«Для меня главный человек – это Ванга, болгарская прорицательница, ясновидящая, слепая Ванга. Она предсказала очень много в моей жизни, она предсказала жизнь всей планеты», – признался артист.

По словам поп-короля, его отец Бедрос Киркоров был тесно знаком с провидицей, и якобы от Ванги ему передались некоторые способности. Филипп заявил, что его отец может лечить людей. У него «тепло исходит от рук», рассказал артист.

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Сам же певец исцелять людей не может, но обладает прекрасной интуицией. В частности, безошибочно определяет пол ребенка, может с закрытыми глазами определить, какой цвет щупает.

Некоторые коллеги артиста признаются, что слова звезды действительно становятся пророческими. Они уверены, что у поп-короля много скрытых мистических способностей.

Ранее «Рамблер» писал о том, что Глюкоза рассказала о загулах мужа.

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