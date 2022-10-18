Мадонну раскритиковали за откровенные фото

64-летняя американская певица Мадонна поделилась кадрами в откровенном образе и подверглась критике в социальных сетях. На фото звезда позирует в черном кружевном бюстгальтере и корсете с ремнями в сочетании с колготками в сетку того же цвета. Образ артистки дополнили длинные перчатки, блестящие очки, а также множество украшений: серьги в виде крестов, цепи, несколько колец и серебристые браслеты.
Поклонники не оценили внешний вид Мадонны, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под постом, который набрал 241 тысячу лайков. «Что произошло с твоим лицом?», «Ты подаешь плохой пример молодым девушкам», «Мадонна, пожалуйста, остановись», «Тебе пора одеться», «Веди себя на свой возраст», «Пора остановить это фрик-шоу», — высказывались они.
Ранее «Рамблер» сообщил, что любовник Волочковой променял ее на гадалку.