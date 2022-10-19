Снигирь назвала свой неожиданный недостаток

Российская актриса Юлия Снигирь рассказала, что в детстве ее часто дразнили из-за худощавого телосложения и бледной кожи. Об этом сообщает "Газета.ру".

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Актриса отметила, что сильно комплексовала из-за внешности, а одноклассники дразнили ее "худышкой" — в честь прозвища героини популярного сериала того времени.

Из-за комплекса Снигирь редко носила короткие юбки. Она стеснялась того, что у нее очень худые ноги, поэтому не могла их открывать.

Справиться с комплексами актриса смогла только после того, как начала сниматься в кино.