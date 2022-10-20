Влад Сташевский вернется на сцену

Певец выступит 30 октября на концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ».

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Сташевский станет одним из приглашенных артистов, чьи хиты неизменно возглавляли хит-парады радиостанций и музыкальных каналов в 90-х и 2000-х годах.

В последнее время певец крайне редко появляется на публике, поэтому его большое выступление на сцене станет настоящим подарком поклонникам творчества артиста. Сташевский обещал исполнить все свои хиты.