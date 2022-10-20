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36 минут назад

Влад Сташевский вернется на сцену

Мария Кимакович

Певец выступит 30 октября на концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ».

Влад Сташевский вернется на сцену
Фото: СоцсетиСоцсети

Сташевский станет одним из приглашенных артистов, чьи хиты неизменно возглавляли хит-парады радиостанций и музыкальных каналов в 90-х и 2000-х годах.

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В последнее время певец крайне редко появляется на публике, поэтому его большое выступление на сцене станет настоящим подарком поклонникам творчества артиста. Сташевский обещал исполнить все свои хиты.

Напомним, Влад Сташевский был популярен в начале 1990-х годов. Его первый альбом вышел в 1994 году. Продюсером певца был Юрий Айзеншпис.

Ранее Алсу рассказала, как боялась фанатов.

Звёзды,Влад Сташевский,Софи Лорен,
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