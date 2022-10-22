Соседов заподозрил, что МакSим лжет

Музыкальный критик Сергей Соседов заподозрил российскую певицу МакSим во лжи. Об этом сообщает "Экспресс газета".
Певица сообщила, что в ноябре и декабре поедет в тур по России, где у нее будет достаточно много концертов по нынешним меркам. Эту новость прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов. Однако он не поверил в то, что у МакSим будет действительно так много концертов.
Он отметил, что сейчас многие артисты переживают тяжелые времена, у многих концертная деятельность приостановилась. При этом Соседов отметил, что если информация на сайте певицы соответствует действительности, то он готов порадоваться за нее. Также он пожелал ей здоровья и вдохновения.
Ранее сообщалось, что МакSим показала отца, победившего рак.