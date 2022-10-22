Соседов заподозрил, что МакSим лжет

Певица сообщила, что в ноябре и декабре поедет в тур по России, где у нее будет достаточно много концертов по нынешним меркам. Эту новость прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов. Однако он не поверил в то, что у МакSим будет действительно так много концертов.