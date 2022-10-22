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1 час назад

Сергей Соседов заявил, что МакSим лжет о концертах

Мира Маркина

Музыкальный критик Сергей Соседов заподозрил российскую певицу МакSим во лжи. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Соседов заподозрил, что МакSим лжет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица сообщила, что в ноябре и декабре поедет в тур по России, где у нее будет достаточно много концертов по нынешним меркам. Эту новость прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов. Однако он не поверил в то, что у МакSим будет действительно так много концертов.

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Он отметил, что сейчас многие артисты переживают тяжелые времена, у многих концертная деятельность приостановилась. При этом Соседов отметил, что если информация на сайте певицы соответствует действительности, то он готов порадоваться за нее. Также он пожелал ей здоровья и вдохновения.

Ранее сообщалось, что МакSим показала отца, победившего рак.

Звёзды,Сергей Соседов,
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