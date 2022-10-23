Бузова честно признала отсутствие интимной жизни

Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась подробностями личной жизни в соцсетях и объяснила свое отношение к коротким связям с мужчинами.
«Я не знаю, что такое секс и не хочу знать. Я занимаюсь исключительно любовью, и все отношения у меня длительные. Именно поэтому у меня нет курортных романов. Я хочу еще выйти замуж. Хочу этой глупости вновь. Я не знаю, когда это будет и будет ли. Время покажет», ― поделилась певица своими переживаниями с подписчиками в соцсетях.
Напомним, что не так давно Бузова говорила, что родила бы детей от известного артиста JONY.
Ранее звезда сериала «СашаТаня» объявила о своей беременности.