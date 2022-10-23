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2 часа назад

Бузова честно признала отсутствие интимной жизни

Катя Кобышева

Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась подробностями личной жизни в соцсетях и объяснила свое отношение к коротким связям с мужчинами.

«Я не знаю, что такое секс и не хочу знать. Я занимаюсь исключительно любовью, и все отношения у меня длительные. Именно поэтому у меня нет курортных романов. Я хочу еще выйти замуж. Хочу этой глупости вновь. Я не знаю, когда это будет и будет ли. Время покажет», ― поделилась певица своими переживаниями с подписчиками в соцсетях.

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Напомним, что не так давно Бузова говорила, что родила бы детей от известного артиста JONY.

Ранее звезда сериала «СашаТаня» объявила о своей беременности.

Звёзды,Видео,Ольга Бузова,
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