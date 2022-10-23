Волочкова отметила, что ее шпагат уместен не везде

Одна из самых известных российских балерин Анастасия Волочкова высказалась о собственном шпагате в интервью изданию "А теперь внимание!".
Артистка призналась, что к ней часто обращаются с просьбой сесть на шпагат. Но балерина отметила, что шпагат не везде уместен.
"Шпагат Волочковой действительно привлекает внимание, и поэтому с такими вопросами обращаются очень часто. Но не везде мой шпагат уместен, особенно если я прихожу на какую-то съемку в платье и не считаю нужным отвечать на такие просьбы согласием. По-моему, я сделала шпагат уже везде", - сообщила Анастасия Волочкова.
Также балерина пошутила, что единственное место, где она еще не села на шпагат, - это другая планета.
Ранее Бузова честно признала отсутствие интимной жизни.