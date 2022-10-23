Волочкова отметила, что ее шпагат уместен не везде

"Шпагат Волочковой действительно привлекает внимание, и поэтому с такими вопросами обращаются очень часто. Но не везде мой шпагат уместен, особенно если я прихожу на какую-то съемку в платье и не считаю нужным отвечать на такие просьбы согласием. По-моему, я сделала шпагат уже везде", - сообщила Анастасия Волочкова.