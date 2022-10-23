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2 часа назад

Волочкова отметила, что ее шпагат уместен не везде

Катя Кобышева

Одна из самых известных российских балерин Анастасия Волочкова высказалась о собственном шпагате в интервью изданию "А теперь внимание!".

Волочкова отметила, что ее шпагат уместен не везде
Фото: Telegram-канал @volochkova_anastasiyaTelegram-канал @volochkova_anastasiya

Артистка призналась, что к ней часто обращаются с просьбой сесть на шпагат. Но балерина отметила, что шпагат не везде уместен.

"Шпагат Волочковой действительно привлекает внимание, и поэтому с такими вопросами обращаются очень часто. Но не везде мой шпагат уместен, особенно если я прихожу на какую-то съемку в платье и не считаю нужным отвечать на такие просьбы согласием. По-моему, я сделала шпагат уже везде", - сообщила Анастасия Волочкова.

Также балерина пошутила, что единственное место, где она еще не села на шпагат, - это другая планета.

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Звёзды,Анастасия Волочкова,
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