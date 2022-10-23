Сябитова объяснила зятьям, что делать с тещами

Самая известная сваха в России Роза Сябитова поделилась своим взглядом на отношения между зятьями и тещами в интервью изданию "Абзац".
По мнению Розы Сябитовой, ответственность за отношения должны брать на себя родители.
«Причины всех ошибок детей исходят от тещи. Если она не принимает зятя, а еще хуже того – настраивает свою дочь против него, то что бы он ни делал, разницы не будет никакой. Как бы зять ни старался, все зависит от отношения к нему тещи. Если ты попал к плохой теще, наверное, лучше жить отдельно. А если она хорошая и условия не позволяют жить отдельно, почему не жить вместе? Отталкиваться нужно от отношений людей», – пояснила Сябитова.
Но если наладить отношения с родителями жены не удается, зятю не нужно с ними спорить, ему следует взять всю ответственность за семью на себя, но при этом не запрещать жене общаться с мамой и папой.
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