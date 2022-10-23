Сябитова объяснила зятьям, что делать с тещами

«Причины всех ошибок детей исходят от тещи. Если она не принимает зятя, а еще хуже того – настраивает свою дочь против него, то что бы он ни делал, разницы не будет никакой. Как бы зять ни старался, все зависит от отношения к нему тещи. Если ты попал к плохой теще, наверное, лучше жить отдельно. А если она хорошая и условия не позволяют жить отдельно, почему не жить вместе? Отталкиваться нужно от отношений людей», – пояснила Сябитова.