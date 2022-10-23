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1 час назад

Светлана Пермякова поделилась фото в свадебном платье

Мира Маркина

Актриса Светлана Пермякова поделилась у себя в соцсетях фото в подвенечном платье. Эту свадьбу, по словам актрисы, она ждала всю жизнь.

Пермякова поделилась фото в свадебном платье
Фото: СоцсетиСоцсети

Сычев планирует сыграть свадьбу спустя 25 лет совместной жизни

Актриса подчеркнула, что ее не смущает собственный возраст. 51-летняя Пермякова поделилась эмоциями с подписчиками и выразила надежду, что они порадуются вместе с ней.

Соцсети

Однако ни на одной фотографии нет жениха, из-за чего многие усомнились в правдивости происходящего. Некоторые поклонники почитали, что Пермякова решила над ними подшутить.

Ранее Азиза сообщила: “Я готовлюсь отмечать годовщину своей свадьбы”.

Звёзды,Светлана Пермякова,
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