Пермякова поделилась фото в свадебном платье

Актриса Светлана Пермякова поделилась у себя в соцсетях фото в подвенечном платье. Эту свадьбу, по словам актрисы, она ждала всю жизнь.

Фото: Соцсети Соцсети

Актриса подчеркнула, что ее не смущает собственный возраст. 51-летняя Пермякова поделилась эмоциями с подписчиками и выразила надежду, что они порадуются вместе с ней.

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