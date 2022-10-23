Пермякова поделилась фото в свадебном платье

Актриса Светлана Пермякова поделилась у себя в соцсетях фото в подвенечном платье. Эту свадьбу, по словам актрисы, она ждала всю жизнь.
Актриса подчеркнула, что ее не смущает собственный возраст. 51-летняя Пермякова поделилась эмоциями с подписчиками и выразила надежду, что они порадуются вместе с ней.
Однако ни на одной фотографии нет жениха, из-за чего многие усомнились в правдивости происходящего. Некоторые поклонники почитали, что Пермякова решила над ними подшутить.
Ранее Азиза сообщила: “Я готовлюсь отмечать годовщину своей свадьбы”.