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47 минут назад

Дочь Анастасии Заворотнюк намекнула на замужество

Катерина Саломе

Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы, заинтриговала подписчиков. На днях в своих соцсетях она намекнула, что обручилась с возлюбленным.

Заворотнюк намекнула на замужество
Фото: СоцсетиСоцсети

Фанаты поинтересовались у девушки, будет ли она менять фамилию, когда выйдет замуж. Анна же ответила на это очень загадочно:

«А, может, я уже вышла».

Этот ответ вызвал бурную дискуссию в блоге Заворотнюк. Поклонники уверены, что Анастасия наверняка рада замужеству дочери, если та действительно связала себя узами брака с мужчиной.

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Напомним, что избранником Анны стал молодой человек из ее университета в Америке. Он сделал ей предложение руки и сердца в прошлом году.

Ранее мы писали о том, что Анна Заворотнюк дала надежду на фоне слухов о здоровье ее матери.

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