Заворотнюк намекнула на замужество

Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы, заинтриговала подписчиков. На днях в своих соцсетях она намекнула, что обручилась с возлюбленным.
Фанаты поинтересовались у девушки, будет ли она менять фамилию, когда выйдет замуж. Анна же ответила на это очень загадочно:
«А, может, я уже вышла».
Этот ответ вызвал бурную дискуссию в блоге Заворотнюк. Поклонники уверены, что Анастасия наверняка рада замужеству дочери, если та действительно связала себя узами брака с мужчиной.
Напомним, что избранником Анны стал молодой человек из ее университета в Америке. Он сделал ей предложение руки и сердца в прошлом году.
Ранее мы писали о том, что Анна Заворотнюк дала надежду на фоне слухов о здоровье ее матери.