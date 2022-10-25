Заворотнюк намекнула на замужество

Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы, заинтриговала подписчиков. На днях в своих соцсетях она намекнула, что обручилась с возлюбленным.

Фото: Соцсети Соцсети

Фанаты поинтересовались у девушки, будет ли она менять фамилию, когда выйдет замуж. Анна же ответила на это очень загадочно:

«А, может, я уже вышла».

Этот ответ вызвал бурную дискуссию в блоге Заворотнюк. Поклонники уверены, что Анастасия наверняка рада замужеству дочери, если та действительно связала себя узами брака с мужчиной.

Напомним, что избранником Анны стал молодой человек из ее университета в Америке. Он сделал ей предложение руки и сердца в прошлом году.