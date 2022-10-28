Солистка “Блестящих” вышла на связь из больничной палаты

Солистка группы “Блестящие” Ксения Новикова пообщалась с подписчиками своей странички в одной из популярных соцсетей прямиком из больничной палаты. Певица легла под нож хирурга, чтобы подтянуть грудь.

С трудом произнося слова после наркоза, артистка успокоила фанатов: с ней все в порядке.

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“В правой руке катетер стоит, он мягкий, но согнуть руку боюсь”, — поделилась Новикова.

Окончательно придя в себя после операции, Ксения рассказала в другом видеоролике, как перенесла наркоз и поблагодарила анестезиолога. Также она призналась, что не помнит, как записывала первое видео.