“Аллу надо спасать”: звездный стилист оценил имидж Пугачевой

Джордж Ровалс – звездный стилист. Его клиентами в разное время были знаменитости первой величины: Софи Лорен, Тамара Гвердцители, Барбара Брыльска. С Аллой Пугачевой Джордж также ранее работал. “МК” попросили специалиста озвучить мнение о том, как сегодня выглядит Примадонна.

Собеседник издания отметил, что образ Аллы Пугачевой, по его мнению, стал невзрачным. Однако помогать звезде стилист не намерен.

“Аллу надо спасать. Я на нее время найти не могу, потому что без конца гастролирую. К тому же Пугачева привыкла, что ей должны подчиняться”, – объяснил Ровалс.

Стилист признался, что в первую очередь “оттащил за шкирку” Аллу Борисовну в секонд-хенд. По мнению Ровалса, там можно найти уникальные предметы одежды, которые вернули бы Примадонне королевский образ.

Также стилист посетовал, что Пугачева никогда не оплачивала его услуги.