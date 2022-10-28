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51 минуту назад

Стилист Джордж Ровалс оценил новый имидж Пугачевой

Мира Маркина

Джордж Ровалс – звездный стилист. Его клиентами в разное время были знаменитости первой величины: Софи Лорен, Тамара Гвердцители, Барбара Брыльска. С Аллой Пугачевой Джордж также ранее работал. “МК” попросили специалиста озвучить мнение о том, как сегодня выглядит Примадонна.

“Аллу надо спасать”: звездный стилист оценил имидж Пугачевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Собеседник издания отметил, что образ Аллы Пугачевой, по его мнению, стал невзрачным. Однако помогать звезде стилист не намерен.

“Аллу надо спасать. Я на нее время найти не могу, потому что без конца гастролирую. К тому же Пугачева привыкла, что ей должны подчиняться”, – объяснил Ровалс.

Стилист признался, что в первую очередь “оттащил за шкирку” Аллу Борисовну в секонд-хенд. По мнению Ровалса, там можно найти уникальные предметы одежды, которые вернули бы Примадонне королевский образ.

Прическа певицы Аллы Пугачевой оказалась дешевым париком

Также стилист посетовал, что Пугачева никогда не оплачивала его услуги.

Ранее “Рамблер” рассказывал, на какой обман пошла Пугачева ради славы.

Звёзды,Барбара Брыльска,Тамара Гвердцители,Софи Лорен,Алла Пугачева,
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