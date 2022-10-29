Оксана Федорова поделилась секретом женственности

По мнению Федоровой, сейчас уже не существует стандартов красоты. Также нет и секс-символов вроде Мэрилин Монро и Софи Лорен . Модели на подиумах демонстрируют и женские, и мужские черты.

При этом ведущая напомнила, что женщина всегда была хозяйкой, мамой и хранительницей очага. Однако сейчас женщины отказываются от этой «сущности» в пользу «мужских» ролей, так как женственность воспринимается как слабость. Но если женщины и мужчины меняются местами, подчеркнула Федорова, это подрывает основы мира.