Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Оксана Федорова поделилась секретом женственности

Мира Маркина

Бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова раскрыла секрет настоящей женственности. Ее слова передает «Мосента».

Оксана Федорова поделилась секретом женственности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Федоровой, сейчас уже не существует стандартов красоты. Также нет и секс-символов вроде Мэрилин Монро и Софи Лорен. Модели на подиумах демонстрируют и женские, и мужские черты.

Косметика наших мам: чем красились советские женщины

При этом ведущая напомнила, что женщина всегда была хозяйкой, мамой и хранительницей очага. Однако сейчас женщины отказываются от этой «сущности» в пользу «мужских» ролей, так как женственность воспринимается как слабость. Но если женщины и мужчины меняются местами, подчеркнула Федорова, это подрывает основы мира.

Ранее эксперт Антон Денисенков объяснил, почему мужчины выбирают женщин помоложе.

Звёзды,Мэрилин Монро,Оксана Федорова,Софи Лорен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители