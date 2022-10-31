Бывшая девушка Тимати раскрыла правду о его “щедрости”

Модель и бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова стала гостьей YouTube-шоу Надежды Стрелец. В откровенном интервью знаменитость рассказала, получает ли помощь от экс-возлюбленного.
Пара завершила отношения осенью 2020 года. Анастасия осталась одна с сыном Ратмиром, отцом которого стал Тимати. И первое время, по словам модели, рэпер помогал их маленькой семье. Например, оплачивал охрану для Анастасии и ребенка. Но на этом щедрость бывшего закончилась.
“Расходы на ребенка, если он с ним отдыхает, то он и оплачивает. Если ребенок отдыхает со мной — это все на мне. Квартиру я оплачиваю сама, она съемная”, — рассказала девушка.
Анастасия подчеркивает, что обеспечивает себя и ребенка сейчас сама. Сейчас модель занята покупкой собственной квартиры.
Ранее “Рамблер” писал о процедурах красоты одной из бывших возлюбленных Тимати.