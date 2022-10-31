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2 часа назад

Анна Семенович о шоу «Маска»: «Меня выдала грудь. Не у всех актрис есть такие формы»

Мира Маркина

Певица Анна Семенович рассказала, что во время съемок шоу «Маска» тяжело заболела, но все равно продолжала участие. Ее слова передает StarHit.

Семенович о шоу «Маска»: «Меня выдала грудь»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Семенович подчеркнула, что ей было очень тяжело работать в костюме гадюки. У певицы поднималась температура до плюс 38. Также костюм сильно сжимал грудь, которая, по словам певицы, и выдала ее.

Анна Семенович назвала способ полюбить себя

Семенович поделилась, что старалась максимально скрыть свою пластику и харизму, однако, несмотря на сравнение с другими актрисами, не все являются обладательницами пышных форм. Поэтому певицу раскрыли практически сразу.

Ранее Анна Семенович назвала любимое блюдо.

Звёзды,Анна Семенович,
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