Семенович о шоу «Маска»: «Меня выдала грудь»

Певица Анна Семенович рассказала, что во время съемок шоу «Маска» тяжело заболела, но все равно продолжала участие. Ее слова передает StarHit.

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Семенович подчеркнула, что ей было очень тяжело работать в костюме гадюки. У певицы поднималась температура до плюс 38. Также костюм сильно сжимал грудь, которая, по словам певицы, и выдала ее.

Семенович поделилась, что старалась максимально скрыть свою пластику и харизму, однако, несмотря на сравнение с другими актрисами, не все являются обладательницами пышных форм. Поэтому певицу раскрыли практически сразу.