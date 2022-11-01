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3 часа назад

36-летняя Линдси Лохан призналась, что терпит боль ради красоты

Диана Товсепова

36-летняя актриса Линдси Лохан в интервью Cosmopolitan знаменитость раскрыла свои секреты красоты и рассказала о том, на что идет ради внешности мечты.

По словам заметно изменившейся Линдси рассказала, что интересуется всем, что связано с красотой. Ей интересна косметика и косметология, а сейчас она увлеклась лазерными процедурами, которые оказались болезненными.

Чтобы боли было меньше, Лохан готовится к процедуре заранее и наносит на кожу обезболивающий крем за час до процедуры.

А вот фигуру Лохан поддерживает с помощью беговой дорожки и медитаций по утрам.

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Но главным секретом своей красоты и спокойствия Лохан считает поддержку мужа, а также отличных родственников и друзей, не связанных с шоу-бизнесом.

Ранее мы писали о том, кому противопоказаны уколы красоты.

Звёзды,Видео,Линдси Лохан,
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