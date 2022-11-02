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2 часа назад

Эмили Ратаковски раскрыла отношение к интиму на первом свидании

Мира Маркина

Модель и актриса Эмили Ратаковски в перерывах между съемками запустила собственный подкаст, пишет Daily Mail. В первом эпизоде High Low with EmRata слушатели узнали несколько откровенных деталей о личной жизни звезды.

Ратаковски раскрыла отношение к интиму на первом свидании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ратаковски объяснила, что заниматься любовью на первом свидании или нет – зависит от того, какое отношение к этому вопросу изначально. Если такой акт связан с чувством стыда, то нет необходимости в нем участвовать. Но больше всего 31-летнюю модель ранит другое.

“Лично мне неприятно, когда мужчина воспринимает секс на первом свидании, как победу и считает, что он меня зацепил. С такими мужчинами лучше не связываться”, — объяснила звезда.

О чем не стоит говорить на первом свидании

Два месяца назад модель пережила развод. Эмили заявила, что теперь “не ищет большой любви”. Однако только секс ее не интересует.

Ранее “Рамблер” писал, скрывают ли Ратаковски и Питт свой роман.

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