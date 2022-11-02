Ратаковски раскрыла отношение к интиму на первом свидании

Модель и актриса Эмили Ратаковски в перерывах между съемками запустила собственный подкаст, пишет Daily Mail. В первом эпизоде High Low with EmRata слушатели узнали несколько откровенных деталей о личной жизни звезды.

Ратаковски объяснила, что заниматься любовью на первом свидании или нет – зависит от того, какое отношение к этому вопросу изначально. Если такой акт связан с чувством стыда, то нет необходимости в нем участвовать. Но больше всего 31-летнюю модель ранит другое.