Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Эротический снимок 56-летней Синди Кроуфорд украсил обложку глянца

Мира Маркина

Синди Кроуфорд была известной супермоделью в девяностых. Но и сейчас знаменитость остается востребованной для съемок в глянцевых изданиях. Подтверждением тому стала новая обложка журнала Haute Living.

Эротический снимок 56-летней Кроуфорд украсил обложку глянца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На обложке ноябрьского номера Синди предстала в черной рубашке и кружевном нижнем белье. Фото опубликовано в официальном аккаунте издания в соцсетях.

Соцсети

Как фото знакомых в соцсетях уничтожают вашу самооценку

Внутри выпуска также есть небольшая фотосессия супермодели. На снимках Кроуфорд запечатлена в черном платье с высоким разрезом – до бедра, атласной рубашке и костюме-двойке на голое тело.

Ранее “Рамблер” писал, как фото супруги экс-президента Франции взволновало соцсети.

Звёзды,Синди Кроуфорд,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители