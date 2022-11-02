Эротический снимок 56-летней Кроуфорд украсил обложку глянца

Синди Кроуфорд была известной супермоделью в девяностых. Но и сейчас знаменитость остается востребованной для съемок в глянцевых изданиях. Подтверждением тому стала новая обложка журнала Haute Living.

На обложке ноябрьского номера Синди предстала в черной рубашке и кружевном нижнем белье. Фото опубликовано в официальном аккаунте издания в соцсетях.

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Внутри выпуска также есть небольшая фотосессия супермодели. На снимках Кроуфорд запечатлена в черном платье с высоким разрезом – до бедра, атласной рубашке и костюме-двойке на голое тело.