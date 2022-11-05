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15 минут назад

Джоли опубликовала редкие фото с дочерью

Стелла Шмель

Голливудская актриса Анджелина Джоли опубликовала в социальных сетях редкие фотографии со своей 17-летней дочерью Захарой.

Джоли опубликовала редкие фото с дочерью
Фото: СоцсетиСоцсети

Звездная семья побывала в Бруклинском музее в Нью-Йорке, где посмотрели выставку от современного художника Дюка Рили.

Соцсети

Анджелина была одета в строгом черном пальто по щиколотку, черные полусапожки и взяла с собой рыжую сумку. Ее дочь была в черной водолазке, джинсах и белых кроссовках. Лицо юной Захары на опубликованных фотографиях при этом практически не видно.

Бред Питт признался, как на самом деле переживал развод с Анджелиной Джоли

Известно, что летом девушку зачислили в частный гуманитарный колледж для темнокожих девушек Spelman College.

Соцсети

Ранее мы писали, что сейчас происходит в отношениях Питта и Джоли.

Звёзды,Анджелина Джоли,
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