Джоли опубликовала редкие фото с дочерью

Голливудская актриса Анджелина Джоли опубликовала в социальных сетях редкие фотографии со своей 17-летней дочерью Захарой.

Фото: Соцсети Соцсети

Звездная семья побывала в Бруклинском музее в Нью-Йорке, где посмотрели выставку от современного художника Дюка Рили.

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Анджелина была одета в строгом черном пальто по щиколотку, черные полусапожки и взяла с собой рыжую сумку. Ее дочь была в черной водолазке, джинсах и белых кроссовках. Лицо юной Захары на опубликованных фотографиях при этом практически не видно.

Известно, что летом девушку зачислили в частный гуманитарный колледж для темнокожих девушек Spelman College.

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