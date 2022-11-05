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1 час назад

"Легко": Виктория Боня призналась, как относится к деньгам

Стелла Шмель

Модель и светская львица Виктория Боня рассказала, как она относится к деньгам. Об этом она поведала в соцсетях.

Боня раскрыла свое отношение к деньгам
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

"Я помню момент, когда человек потратился и расстроился из-за этого. Я ему говорю: так это же просто деньги. Он не мог поверить, что я такое сказала. Я очень легко отношусь к деньгам".

Также она добавила, что деньги, по ее мнению, это энергия. Поэтому она относится к ним, как к потоку.

Виктория Боня показала сгоревшее лицо после похода в горы

Также ей задали вопрос о том, что она думает о ситуации, когда жена скрывает от мужа, что взяла кредит. На что модель ответила, что необходимо самостоятельно прикладывать усилия и что-то делать, чтобы не зависеть от супруга.

Ранее мы писали, что Боня хочет лишить Киркорова звания народного артиста.

Звёзды,Виктория Боня,
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