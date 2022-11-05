Боня раскрыла свое отношение к деньгам

Модель и светская львица Виктория Боня рассказала, как она относится к деньгам. Об этом она поведала в соцсетях.
"Я помню момент, когда человек потратился и расстроился из-за этого. Я ему говорю: так это же просто деньги. Он не мог поверить, что я такое сказала. Я очень легко отношусь к деньгам".
Также она добавила, что деньги, по ее мнению, это энергия. Поэтому она относится к ним, как к потоку.
Также ей задали вопрос о том, что она думает о ситуации, когда жена скрывает от мужа, что взяла кредит. На что модель ответила, что необходимо самостоятельно прикладывать усилия и что-то делать, чтобы не зависеть от супруга.
Ранее мы писали, что Боня хочет лишить Киркорова звания народного артиста.